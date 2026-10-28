Calcio

SARONNO – Un video pubblicato sul proprio profilo Instagram, con le immagini dei momenti vissuti in maglia biancoceleste, per annunciare il ritorno al Fbc Saronno. Filippo Todesco, portiere classe 1998, torna a difendere la porta della formazione saronnese dopo due stagioni già trascorse con il club.

L’estremo difensore aveva iniziato il campionato 2026-2027 al Muggiò, formazione impegnata nel girone B di Eccellenza. In precedenza, oltre all’esperienza biennale a Saronno, aveva vestito le maglie della Milanese e dell’Accademia Pavese. Il suo ritorno rappresenta una novità importante per la rosa allenata da Danilo Tricarico e sarà già a disposizione per la trasferta di domenica sul campo della Vergiatese.

Il risultato di domenica. Nell’ultima giornata di Eccellenza, girone A, il Fbc Saronno ha pareggiato 2-2 allo stadio Colombo Gianetti contro la Lentatese. I biancocelesti, avanti 2-0 grazie alla doppietta di Vassallo, sono stati raggiunti dalle reti di Berra e Malacarne, dopo essere rimasti in dieci per l’espulsione di Mazzola al 37′ del primo tempo.

Il Saronno+1

Classifica Eccellenza, girone A, dopo 7 giornate: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.