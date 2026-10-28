Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Era uno di quelli che al Palio c’erano sempre, pronti a dare una mano, a preparare gli allestimenti, a lavorare in cucina o a servire durante la festa. Giacomo Gomirati, 49 anni, era una presenza preziosa per il rione San Rocco e per il Palio di Santa Margherita. Oggi, mercoledì 28 ottobre, la comunità di Caronno Pertusella si prepara a salutarlo per l’ultima volta. I funerali saranno celebrati alle 16 nella parrocchia di Santa Margherita.

La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto soprattutto tra i volontari del Palio. Giacomo era una persona concreta, generosa, sempre disponibile quando c’era qualcosa da fare.

La tragedia risale a lunedì 19 ottobre. Giacomo stava viaggiando in moto verso il lavoro quando, intorno alle 6, è rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile lungo via Salvo D’Acquisto, ad Appiano Gentile. Soccorso in condizioni gravissime, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Nonostante gli sforzi dei medici, le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Da questa mattina, mercoledì 28 ottobre, alle 9, sarà possibile rendergli omaggio alla Casa Funeraria di Saronno, in via Manzoni 28, vicino all’ospedale. La struttura osserva gli orari di visita dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30.

Dopo la cerimonia funebre seguirà la cremazione. Le ceneri saranno successivamente tumulate nel cimitero di Caronno Pertusella.

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