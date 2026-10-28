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CASTIGLIONE OLONA – Giovani studenti nelle vesti di guide museali per raccontare ai visitatori il patrimonio artistico e culturale del territorio. È quanto avvenuto sabato 24 ottobre al Museo Arte Plastica (Map) di Castiglione Olona, dove i ragazzi dell’istituto comprensivo Montale di Tradate sono stati protagonisti di un pomeriggio dedicato alla scoperta dell’arte e alla valorizzazione delle realtà culturali locali.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito del progetto Varese Tourist Angels, che ha visto gli studenti impegnati direttamente nell’accoglienza e nell’accompagnamento del pubblico all’interno del museo. I giovani hanno illustrato ai partecipanti la collezione Polimero Arte – Mazzucchelli, raccontandone la storia, le caratteristiche e le particolarità.

Un’esperienza che ha permesso ai ragazzi di mettere in pratica le proprie conoscenze, confrontandosi con i visitatori e assumendo un ruolo attivo nella promozione del patrimonio culturale di Castiglione Olona. Per il pubblico è stata invece l’occasione di conoscere il museo attraverso lo sguardo e le parole delle nuove generazioni. L’amministrazione comunale ha espresso soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa, rivolgendo un ringraziamento agli studenti e ai loro insegnanti per l’impegno, la disponibilità e l’entusiasmo dimostrati. Un ringraziamento è stato rivolto anche ai visitatori che hanno preso parte alle visite guidate.

Il progetto Varese Tourist Angels ha così offerto un’opportunità di formazione sul campo, avvicinando i giovani alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio e trasformandoli, per un pomeriggio, in ambasciatori del patrimonio artistico locale.

27102026