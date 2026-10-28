Groane

CERIANO LAGHETTO – C’è anche il sindaco Massimiliano Occa tra i 19 primi cittadini della provincia di Monza e Brianza che hanno deciso di sottoscrivere l’appello per chiedere una riforma delle regole sull’insediamento dei data center in Lombardia. Una mobilitazione che parte dalla Brianza e si unisce a quella già promossa da 55 sindaci dell’area metropolitana milanese, portando a 74 il numero complessivo degli amministratori coinvolti.

L’iniziativa brianzola è partita da Francesco Cereda, sindaco di Vimercate, ed è stata raccolta dalla rete degli amministratori di centrosinistra del territorio. Tra i firmatari figura anche Occa, che con la propria adesione porta Ceriano Laghetto all’interno di un confronto che riguarda il futuro urbanistico e ambientale dei comuni lombardi.

La richiesta: più poteri ai Comuni

Al centro dell’appello c’è la preoccupazione per una normativa che, secondo i firmatari, limita fortemente la possibilità delle amministrazioni comunali di intervenire sulle decisioni relative alla realizzazione dei data center.

“Abbiamo deciso di promuovere questa forte presa di posizione anche in Brianza perché il problema scavalca i confini tra province e tocca da vicino le nostre comunità”, spiega Francesco Cereda.

Il sindaco di Vimercate sottolinea come il cosiddetto “Decreto Bollette” abbia accentrato i poteri autorizzativi, affidando le decisioni alla Regione o al Ministero dell’Ambiente e riducendo gli strumenti urbanistici a disposizione dei Comuni.

“Ci troviamo nella paradossale situazione di essere l’unico paravento davanti alle preoccupazioni dei cittadini, senza avere l’ultima parola sulle decisioni che trasformano il nostro territorio. Non accettiamo di fare da capro espiatorio: serve un cambio di passo immediato”.

Acqua, consumo di suolo e recupero del calore

Tre le richieste principali contenute nel documento. La prima riguarda la restituzione ai Comuni di strumenti di pianificazione urbanistica per incidere sulle autorizzazioni e sulla localizzazione degli impianti. La seconda punta a coinvolgere Province e Città metropolitane nella pianificazione, per valutare gli effetti complessivi sul territorio.

La terza riguarda la sostenibilità ambientale: i sindaci chiedono che requisiti come il recupero del calore e la gestione delle risorse idriche diventino obbligatori e non rimangano semplici elementi premianti.

“La Regione ha ammesso i limiti della prima legge approvata a giugno e ha varato alcuni correttivi che sono però del tutto insufficienti”, sostengono i firmatari, annunciando attenzione al passaggio del provvedimento in Consiglio regionale.

Non uno stop ai data center, ma regole più precise

L’appello non propone un divieto generalizzato alla realizzazione dei nuovi impianti, ma chiede che il loro sviluppo sia accompagnato da una pianificazione capace di tutelare le comunità locali.

“Non chiediamo di fermare il futuro, né diciamo no a priori ai data center. Chiediamo che il loro sviluppo sia governato nell’interesse generale, selezionando i progetti migliori e garantendo alle comunità strumenti adeguati per incidere sulle scelte che le riguardano”, si legge nel documento.

I 19 sindaci brianzoli firmatari

Oltre a Massimiliano Occa di Ceriano Laghetto e Francesco Cereda di Vimercate, hanno sottoscritto l’appello Simone Sironi di Agrate Brianza, Vanessa Gallo di Albiate, Mauro Colombo di Bellusco, Gianluca Piazza di Bernareggio, Luca Valaguzza di Burago Molgora, Giampiero Bocca di Cesano Maderno, Andrea Panzeri di Cornate, Carlo Moscatelli di Desio, Sara Dossola di Lesmo, Fabrizio Pagani di Nova Milanese, Francesco Colombo di Ronco Briantino, Alberto Rossi di Seregno, Carla Della Torre di Sulbiate, Pietro Cicardi di Triuggio, Lisa Mandelli di Usmate Velate, Samuele Consonni di Verano Brianza e Lorenzo Galli di Villasanta.

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