Cronaca

CESATE – Due incidenti stradali nella stessa giornata, con un ciclista di 36 anni investito al mattino e un ragazzo di 17 anni coinvolto in un incidente con un monopattino in serata. È il bilancio degli interventi di soccorso avvenuti ieri, martedì 27 ottobre. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

Il primo episodio si è verificato alle 6.32 in via Vecchia Comasina, dove un uomo di 36 anni è stato investito mentre si recava al lavoro in bicicletta. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza e un’automedica. Sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Rho. Dopo le prime cure, il ciclista è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato in codice giallo.

Il secondo incidente è avvenuto alle 20.07 in via Piave, all’altezza del civico 12. A rimanere ferito è stato un ragazzo di 17 anni, coinvolto in un incidente con un mezzo di micromobilità elettrica. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e sono stati allertati i carabinieri della compagnia di Rho per i rilievi e raccogliere le testimonianze dei presenti. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Legnano anche in questo caso in codice giallo.

Restano da chiarire le dinamiche dei due incidenti.

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