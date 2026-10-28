Groane

ROMA – Il futuro degli stabilimenti Electrolux e le condizioni per arrivare a un accordo sono stati al centro dell’incontro del 28 ottobre al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Al tavolo con l’azienda, Fim, Fiom, Uilm e Ugl metalmeccanici hanno chiesto risposte sui punti ancora aperti prima di passare all’esame dei testi di una possibile intesa. I prossimi incontri sono fissati per il 2 e il 3 novembre.

“Siamo nella fase cruciale della trattativa. È necessario che l’accordo preveda che le uscite incentivate vadano di pari passo con nuove assunzioni in grado di garantire un ricambio generazionale negli stabilimenti in modo da garantire un futuro a tutti gli stabilimenti”, dichiara Andrea Torti della segreteria della Fiom-Cgil di Milano.

Nel comunicato unitario i sindacati spiegano che Electrolux ha rivisto a 1.190 gli esuberi complessivi, comprendendo i 150 lavoratori del sito di Cerreto. “Le riduzioni hanno riguardato solamente gli operai, mentre rimangono in 600 le eccedenze tra gli impiegati. Riteniamo ancora non sufficiente la disponibilità dell’azienda nel ridurre le uscite”.

Al centro del confronto c’è anche il ricambio del personale. “Abbiamo inoltre chiesto di dare disponibilità al ricorso ai contratti di espansione per favorire un ricambio professionale o di assumere l’impegno a non ridurre gli organici al di sotto di una soglia concordata, oltre la quale l’azienda dovrà procedere alla sostituzione dando precedenza a chi ha avuto in Electrolux esperienze lavorative con contratti temporanei”.

Restano da definire le garanzie sulle modalità di uscita e sulla gestione degli ammortizzatori sociali. Tra le richieste, i sindacati indicano “l’impegno a usare esclusivamente il criterio della non opposizione nella gestione delle procedure di mobilità, escludendo quindi formalmente i licenziamenti coatti”, insieme alla rotazione dei lavoratori in cassa integrazione, alla definizione degli incentivi all’esodo e al mantenimento di sufficienti postazioni per le persone con ridotte capacità lavorative.

Un appello è rivolto anche al Governo: “Chiediamo di rifinanziare i contratti di espansione e più in generale di adottare quelle misure che possano favorire e sostenere l’accordo”.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09