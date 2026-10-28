Futuro Nazionale arriva a Caronno Pertusella: banchetti in città per raccogliere adesioni
28 Ottobre 2026
Fondato su iniziativa di Manuela Caldera, il gruppo muove i primi passi tra i cittadini con banchetti informativi e gazebo allestiti nei punti nevralgici della città.
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CARONNO PERTUSELLA – Muove i primi passi ufficiali sul territorio cittadino il comitato Futuro Nazionale 2334. La realtà locale, promossa e costituita su iniziativa di Manuela Caldera, nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di riferimento civico e politico per Caronno Pertusella e le aree limitrofe, puntando sul dialogo diretto con i residenti.
La nascita del comitato si traduce fin da subito in una presenza visibile per le strade: in questi giorni, infatti, i promotori hanno avviato una capillare campagna di sensibilizzazione e tesseramento attraverso banchetti informativi collocati in diverse aree della città.
L’iniziativa punta a intercettare le istanze della cittadinanza e ad allargare la base dei sostenitori prima di presentare le future linee d’azione. L’obiettivo primario di questa prima fase è raccogliere le prime adesioni e raccogliere le priorità percepite dai caronnesi.
“La nostra intenzione è costruire un canale aperto e continuo di confronto con i cittadini, – spiega la promotrice Manuela Caldera – partendo dall’ascolto dei bisogni concreti della nostra comunità per dare forma a proposte e progetti tangibili”.
I banchetti proseguiranno anche nei prossimi mesi offrendo a chiunque sia interessato la possibilità di iscriversi, richiedere informazioni sugli obiettivi del comitato e confrontarsi di persona con i rappresentanti locali.
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