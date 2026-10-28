Saronnese

​CARONNO PERTUSELLA – Muove i primi passi ufficiali sul territorio cittadino il comitato Futuro Nazionale 2334. La realtà locale, promossa e costituita su iniziativa di Manuela Caldera, nasce con l’obiettivo di consolidare un punto di riferimento civico e politico per Caronno Pertusella e le aree limitrofe, puntando sul dialogo diretto con i residenti.

​La nascita del comitato si traduce fin da subito in una presenza visibile per le strade: in questi giorni, infatti, i promotori hanno avviato una capillare campagna di sensibilizzazione e tesseramento attraverso banchetti informativi collocati in diverse aree della città.

​L’iniziativa punta a intercettare le istanze della cittadinanza e ad allargare la base dei sostenitori prima di presentare le future linee d’azione. L’obiettivo primario di questa prima fase è raccogliere le prime adesioni e raccogliere le priorità percepite dai caronnesi.

“La nostra intenzione è costruire un canale aperto e continuo di confronto con i cittadini, – spiega la promotrice Manuela Caldera – partendo dall’ascolto dei bisogni concreti della nostra comunità per dare forma a proposte e progetti tangibili”.

​I banchetti proseguiranno anche nei prossimi mesi offrendo a chiunque sia interessato la possibilità di iscriversi, richiedere informazioni sugli obiettivi del comitato e confrontarsi di persona con i rappresentanti locali.

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