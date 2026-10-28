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SARONNO – Dolcetto o scherzetto in piazza Libertà, con un percorso a tappe dedicato ai più piccoli e un grande girotondo dei mostri per concludere il pomeriggio. È questo uno degli appuntamenti più attesi del programma di Halloween a Saronno, che quest’anno raddoppia con due giornate di iniziative gratuite, venerdì 30 e sabato 31 ottobre, tra biblioteca civica, centro cittadino e Villa Gianetti.

Dolcetto o scherzetto in piazza Libertà

Sabato 31 ottobre, dalle 16, piazza Libertà sarà il punto di riferimento per bambine e bambini dai 6 agli 11 anni. In programma “Dolcetto o scherzetto”, un percorso a tappe pensato per coinvolgere i più piccoli nell’atmosfera di Halloween. A concludere il pomeriggio sarà il “Girotondo dei mostri”, una grande animazione finale sempre in piazza Libertà.

Venerdì Halloween arriva in biblioteca

Il programma prenderà il via venerdì 30 ottobre alle 16 alla biblioteca civica con due proposte divise per fasce d’età. Per i bambini dai 4 ai 6 anni sono previste una lettura in inglese e un’attività di truccabimbi. Per i più grandi, dai 7 ai 13 anni, la lettura in inglese sarà accompagnata da un laboratorio creativo per realizzare una lanterna. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a [email protected].

A Villa Gianetti visita guidata e concertone Halloswing

La festa proseguirà sabato 31 ottobre anche in serata a Villa Gianetti, con un programma che unisce arte e musica. Alle 20.30 è prevista una visita guidata alla raccolta museale dedicata a Francesco De Rocchi. Alle 21 spazio invece al concertone “Halloswing” del gruppo musicale The Hallowine, con Claudio Borroni, Gianfranco Calvi e Livio Nasi. Per informazioni e prenotazioni degli appuntamenti serali è possibile contattare [email protected].

Tutti gli eventi sono gratuiti

Le iniziative sono tutte a ingresso libero e gratuito. Il programma è organizzato in collaborazione con Confcommercio Saronno, Distretto urbano del commercio, Spazio Must e Centro Studi Chiarismo. Due giornate che propongono occasioni di divertimento per i bambini, attività creative e appuntamenti culturali e musicali per festeggiare Halloween nel cuore di Saronno.

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