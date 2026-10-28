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SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, lunedì 26 ottobre, ci sono il progetto di riqualificazione dei campi da basket nel quartiere Matteotti a Saronno, l’investimento di una ciclista di 49 anni a Tradate, il ritorno della Cena Contadina d’Autunno e una marcia cittadina per esprimere sostegno alle forze dell’ordine.

I campi da basket di via Leonardo da Vinci, nel quartiere Matteotti a Saronno, si preparano a una nuova vita dopo anni di abbandono. L’assessore all’Urbanistica Emilio Guastamacchia ha annunciato la riqualificazione durante l’incontro dedicato al futuro del parco dell’ex Pozzi Ginori, organizzato all’oratorio San Giuseppe in collaborazione con l’associazione Il Gabbiano. Le risorse necessarie arriveranno dagli oneri di urbanizzazione legati all’ampliamento dell’area produttiva di un’azienda nella zona dell’ex tiro a segno. I campi manterranno la loro destinazione sportiva e saranno rinnovati, contribuendo a creare un asse dedicato allo sport e al tempo libero insieme allo skate park già presente di fronte e all’area giochi poco distante.

Una donna di 49 anni è stata investita lunedì 26 ottobre, alle 9.25, in piazza della stazione a Tradate, mentre attraversava sulle strisce pedonali in sella alla propria bicicletta. A urtarla è stata un’utilitaria guidata da un cinquantenne residente nel Saronnese, che avrebbe riferito alla polizia locale di essere stato accecato da un raggio di sole. L’automobilista si è fermato subito, insieme ad alcuni passanti e automobilisti, e ha dato l’allarme. La ciclista, caduta a terra e ferita a una gamba, è stata soccorsa da un’ambulanza e accompagnata all’ospedale di Tradate in codice verde. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato i rilievi e raccolto le testimonianze per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

I sapori della tradizione autunnale tornano a Saronno con la Cena Contadina d’Autunno, in programma sabato 14 novembre alle 19.30 nella sala Premoli di via San Francesco 15. L’iniziativa è promossa dal gruppo storico Sant Antoni da Saronn e ha uno scopo benefico: raccogliere fondi per i lavori di conservazione della chiesetta di Sant’Antonio. Il menù classico, al costo di 27 euro, comprende antipasti, risotto alle castagne con speck e mele, spezzatino al vino rosso con purè e torta di polenta con mele e uvetta. È prevista anche un’alternativa vegetariana su richiesta e un menù per bambini a 10 euro; i piccoli sotto i sei anni entrano gratuitamente. La prenotazione è obbligatoria entro l’11 novembre, fino a esaurimento dei posti.

Una marcia nel centro di Saronno per esprimere vicinanza e riconoscenza alle forze dell’ordine: è l’iniziativa organizzata dall’associazione “Insieme per un futuro migliore”, presieduta da Michele Castelli, in programma sabato 7 novembre. Il ritrovo è fissato alle 10.30 in piazza Libertà, con partenza del corteo alle 11. Il percorso attraverserà corso Italia, via San Giuseppe e via San Cristoforo, per poi tornare in piazza Libertà, dove alle 11.30 sono previsti gli interventi delle istituzioni e dei rappresentanti sindacali. La manifestazione è dedicata a polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale, vigili del fuoco ed esercito ed è aperta alla partecipazione dei cittadini.

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