Città

SARONNO – Quindici giorni di attesa e una risposta negativa arrivata soltanto dopo la pubblicazione dei primi articoli sulla manifestazione. È questo ad amareggiare Michele Castelli, promotore della marcia di solidarietà alle forze dell’ordine in programma sabato 7 novembre in centro città, che contesta tempi e motivazioni del mancato patrocinio comunale.

La lettera con cui la sindaca Ilaria Pagani nega il patrocinio porta la firma digitale del 27 ottobre, alle 15.30. Nel documento, indirizzato all’associazione e all’attenzione di Castelli, Pagani precisa di condividere “il sentimento di solidarietà per le forze dell’ordine”, ma comunica il diniego “in ragione dei recenti episodi di strumentalizzazione disfunzionale e violenta di eventi assimilabili alla proposta pervenuta”. La finalità indicata è quella di “evitare ulteriori tensioni”. La comunicazione richiama inoltre gli obblighi degli organizzatori in materia di sicurezza e ordine pubblico e precisa che lo svolgimento della manifestazione è subordinato all’autorizzazione della polizia locale. Il no riguarda dunque il patrocinio.

Per Castelli, la risposta è arrivata dopo un’attesa troppo lunga, quando l’iniziativa era già stata presentata alla stampa. “Una risposta data dopo 15 giorni di attesa la reputo a dir poco vergognosa e distante dalle necessità dei cittadini” commenta.

Alle critiche sui tempi si aggiungono quelle sulle ragioni del diniego: “Non si spiega a quali manifestazioni si faccia riferimento. Non mi pare che per altri eventi siano stati espressi analoghi timori di pericolosità e preoccupazioni. Non mi sembra una bella mossa politica: la sindaca e l’Amministrazione dovrebbero rappresentare tutta la cittadinanza. È una risposta che lascia grande amarezza”.

La manifestazione è in programma per il 7 novembre, con ritrovo alle 10.30 in piazza Libertà e partenza alle 11. Il corteo attraverserà corso Italia, via San Giuseppe e via San Cristoforo, per tornare in piazza Libertà. La conclusione è prevista alle 11.30, con interventi istituzionali e dei rappresentanti sindacali. L’iniziativa nasce per esprimere vicinanza alle persone impegnate quotidianamente nella sicurezza e nella tutela del territorio.

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