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SARONNO – Mercoledì 28 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attesi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 8°C e una massima di 17°C. I venti saranno deboli da Nord al mattino e da Sudovest nel pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il tempo resterà stabile e asciutto, con ampie schiarite e qualche nube di passaggio. Le temperature saranno in lieve aumento rispetto ai giorni precedenti: la minima toccherà gli 8°C, mentre nel pomeriggio il termometro arriverà a 17°C. Non sono previsti cambiamenti significativi nel corso della giornata.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate su tutta la regione. Sulle basse pianure occidentali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi occidentali i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali, sulle Orobie, sulle Prealpi orientali e sulle Alpi Retiche il tempo sarà in prevalenza poco nuvoloso, con qualche nube sparsa al mattino. I venti saranno molto deboli da Ovest, in rotazione verso Sudovest. Lo zero termico si attesterà intorno ai 3050 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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