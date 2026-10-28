Città

SARONNO – Monopattini che attraversano il centro storico, passaggi sotto i portici e comportamenti che possono mettere a rischio i pedoni. La polizia locale di Saronno intensifica i controlli sulla circolazione dei mezzi elettrici, con verifiche mirate nelle zone più frequentate della città. Un’attività che punta a prevenire gli incidenti e a garantire una convivenza più sicura tra chi si muove a piedi e chi utilizza i monopattini per gli spostamenti quotidiani.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto il rispetto delle regole di circolazione, l’utilizzo del casco e i comportamenti pericolosi nelle aree pedonali. Particolare attenzione viene dedicata al centro storico e ai portici, dove la presenza contemporanea di pedoni e mezzi elettrici può creare situazioni di rischio.

Il bilancio del 2026 è di 35 multe. I controlli non riguardano soltanto le caratteristiche dei mezzi, ma anche il comportamento dei conducenti: dalla circolazione nelle aree non consentite al mancato utilizzo dei dispositivi di sicurezza. L’obiettivo non è soltanto sanzionare le irregolarità, ma anche richiamare l’attenzione su regole spesso sottovalutate. Un monopattino, pur essendo piccolo e maneggevole, è un veicolo e deve rispettare le disposizioni del Codice della strada.

L’attenzione alla sicurezza passa anche dall’informazione. Già nel 2023, durante l’amministrazione dell’ex sindaco Augusto Airoldi, il Comune e la polizia locale, guidata dal comandante Claudio Borsani, avevano promosso una campagna dedicata all’uso corretto dei monopattini. Per chi utilizza questi mezzi è fondamentale conoscere le regole: casco obbligatorio per tutti, età minima di 14 anni, divieto di trasportare passeggeri, obbligo di assicurazione e contrassegno identificativo. Indicazioni importanti soprattutto per i più giovani, che utilizzano i monopattini per raggiungere la scuola, gli amici o il centro cittadino.

La necessità di mantenere alta l’attenzione è confermata anche dagli incidenti avvenuti in città. Un giovane di 26 anni è rimasto ferito in un incidente con il monopattino ed è stato soccorso dal personale sanitario. Un altro episodio si è verificato in piazza Cadorna, vicino alla stazione ferroviaria, dove un uomo di 39 anni è rimasto coinvolto in un incidente alle 7.

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