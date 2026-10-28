Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Un anziano è stato soccorso dopo essere caduto in un fossato in via dei Mughetti, nella zona del Villaggio del Sole. L’uomo era riverso a pancia in giù, con il viso nel fango e tra le foglie, e faticava a respirare. Decisivo l’intervento della polizia locale, allertata grazie alla segnalazione di un cittadino.

L’episodio è avvenuto lunedì 26 ottobre, intorno alle 11,50. La polizia locale è rintervenuta rapidamente per aiutare l’anziano. Sul posto è arrivata anche un’ambulanza per prestargli soccorso. Alle operazioni di recupero hanno collaborato alcuni cittadini e il personale sanitario.

A ricostruire l’accaduto è Antonio Borgo, responsabile della polizia locale, che ha voluto sottolineare l’importanza della collaborazione: “Ringrazio personalmente i cittadini che hanno aiutato la polizia locale e il personale infermieristico nelle operazioni di recupero. Proprio la tempestività dell’intervento ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi”.

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