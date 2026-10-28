SARONNO – Apertura straordinaria dei cimiteri comunali in occasione della commemorazione dei defunti. Da giovedì 29 ottobre a domenica 8 novembre compresa, i cimiteri cittadini saranno aperti tutti i giorni dalle 7 alle 20, con un prolungamento degli orari per consentire ai saronnesi di fare visita ai propri cari.

La disposizione è contenuta nell’ordinanza che disciplina gli accessi durante la tradizionale “ottava dei morti”, il periodo che comprende la ricorrenza del 2 novembre.

L’obiettivo è agevolare l’afflusso dei cittadini, garantendo più tempo per la visita alle tombe e per i momenti di raccoglimento e ricordo.

Sono previste anche alcune disposizioni per le attività all’interno dei cimiteri. I fioristi potranno accedere nei giorni non festivi dalle 8.30 alle 12. Dal 29 ottobre all’8 novembre saranno invece sospese le attività di manutenzione e quelle cimiteriali diverse dalle ordinarie sepolture. Le imprese edili dovranno inoltre mantenere i cantieri adeguatamente recintati e protetti.

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