Città

SARONNO – “In questi giorni abbiamo assistito alla gara di una certa politica nell’elogiare gli studenti scesi in piazza. Noi vogliamo andare controcorrente. Il nostro primo ringraziamento va alla grande maggioranza degli studenti e degli insegnanti che, dove erano previste lezioni, hanno scelto di rimanere a scuola facendo semplicemente e responsabilmente il proprio dovere. Studiare e insegnare non fanno notizia. Ma sono fondamentali per costruire il futuro di questo Paese”.

Inizia così la nota di Forza Italia

“Il secondo ringraziamento va alle donne e agli uomini delle Forze dell’ordine che hanno affrontato giornate di autentica guerriglia urbana, rischiando la propria incolumità per difendere la sicurezza dei cittadini. Come Pier Paolo Pasolini, che nel 1968, dopo gli scontri di Valle Giulia, dichiarò di simpatizzare con i poliziotti, noi oggi stiamo dalla parte dei ragazzi in divisa. Quelli che non lanciano pietre, ma le ricevono. Quelli che non distruggono vetrine, ma cercano di proteggere persone e proprietà. E veniamo al punto politicamente più scomodo.

Non possiamo continuare a fingere che le violenze siano sempre incidenti imprevedibili. Abbiamo visto – per fortuna non a Saronno, onore al merito dei nostri ragazzi – cortei contro il caro vita trasformarsi in occasioni per devastare negozi, saccheggiare attività commerciali, rubare, distruggere beni pubblici e aggredire le Forze dell’ordine. Ormai è evidente che determinate manifestazioni vengono sfruttate da gruppi violenti che trovano nella folla la copertura ideale per agire.

Il diritto di manifestare è sacrosanto. Ma non esiste alcun obbligo di organizzare continuamente cortei quando è concreto e riconoscibile il rischio che diventino il teatro di nuove violenze. Chiediamo quindi alle organizzazioni promotrici, comprese quelle studentesche, un atto di responsabilità: evitino di riproporre manifestazioni con le medesime modalità finché non saranno individuate condizioni credibili per impedire nuove infiltrazioni violente. Se un fenomeno si ripete, non si può più definirlo una coincidenza. E non basta condannare le violenze il giorno dopo, davanti alle telecamere quando in partenza si sa dove si può finire.

Manifestare è un diritto. Studiare è un diritto ma anche una grande opportunità e una responsabilità importante. Devastare saccheggiare e rubare sono sempre reati e non vale alcuna giustificazione, mai. La politica seria dovrebbe avere il coraggio di distinguere le tre cose, senza applausi automatici ed opportunistici, senza ambiguità, senza ma e senza se… Noi questo coraggio lo abbiamo.

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