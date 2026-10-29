Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno continua a muoversi sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Danilo Tricarico. Dopo il ritorno del portiere Filippo Todesco, i biancocelesti sarebbero ormai vicinissimi all’ingaggio di Simone Diouck, difensore centrale classe 2002.

Il giocatore ha iniziato la stagione 2026-2027 alla Solbiatese, dopo esservi approdato dalla Rhodense a fine agosto. Cresciuto nelle giovanili dell’Inveruno, Diouck era passato al Club Milano nell’estate del 2020, iniziando un’esperienza durata diverse stagioni. Nel gennaio 2025 si era quindi trasferito alla Rhodense, prima del successivo approdo alla Solbiatese.

Un percorso che gli ha consentito di maturare esperienza tra Eccellenza e serie D. Il suo arrivo a Saronno rappresenterebbe un’ulteriore soluzione per il reparto arretrato, protagonista nelle ultime due giornate di altrettante espulsioni che hanno condizionato le partite dei biancocelesti.

Il direttore generale Marco Proserpio e i direttori sportivi Alfredo Ottolina e Carlo Rolla stanno dunque lavorando per mettere a disposizione di Tricarico un’altra alternativa in difesa.

Diouck potrebbe essere già disponibile domenica per la trasferta sul campo della Vergiatese. Il suo arrivo seguirebbe quello di Todesco, tornato a Saronno dopo aver iniziato il campionato al Muggiò. Il nuovo portiere prende il posto di Andrea De Toni, destinato alla Cob 91, formazione del campionato di Promozione.

Il risultato di domenica. Nell’ultima giornata, disputata il 25 ottobre, il Fbc Saronno ha pareggiato 2-2 in casa contro la Lentatese. Allo stadio Colombo Gianetti i biancocelesti si erano portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Vassallo, a segno al 12′ e al 29′ del primo tempo. L’espulsione di Mazzola al 37′ ha però cambiato la partita: Berra ha accorciato le distanze nel recupero della prima frazione e Malacarne ha firmato il pareggio al 4′ della ripresa. Per il Saronno si tratta del secondo pareggio consecutivo, dopo il 3-3 con la Rhodense.

Classifica Eccellenza, girone A, dopo 7 giornate: Legnano 19 punti; Rhodense 17; Baranzatese 16; Caronnese 14; Barona 13; Sedriano 11; Tribiano e Vergiatese 10; Fbc Saronno 9; Academy Calvairate 7; Lentatese 6; Aurora Cantalupo e Besnatese 5; Ardor Lazzate e Magenta 4; Assago 2.

29102026