Città

SARONNO – “La possibile vendita del centro sportivo Mons. Ugo Ronchi, noto a tutti come «Robur», ha suscitato negli ultimi mesi un ampio dibattito in città. È comprensibile: non si tratta soltanto di un impianto sportivo, ma di un luogo che da decenni ospita attività importanti per tanti saronnesi, a partire dai più giovani”.

Inizia così la nota della lista civica cittadina Saronno Civica.

Realizzato negli anni ottanta anche grazie al contributo di molti cittadini, il Ronchi è oggi un punto di riferimento per Robur Basket, Robur Calcio e Tennis Ceriano-Saronno, oltre che per le attività dell’oratorio estivo. La Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo ha manifestato la necessità di cederlo, evidenziando le crescenti difficoltà nel sostenerne i costi di gestione e manutenzione.

Comprendiamo queste ragioni e riconosciamo l’importanza di individuare una soluzione che tuteli il valore sportivo e sociale dell’impianto. Proprio per questo, riteniamo che la città abbia diritto di conoscere la posizione dell’Amministrazione comunale.

Dopo mesi di discussioni e sollecitazioni, il Comune intende valutare l’acquisizione del Ronchi oppure ritiene preferibile percorrere altre strade? E, soprattutto, quale ruolo attribuisce a questo impianto nel futuro dello sport cittadino?

Non chiediamo un acquisto a ogni costo. La nostra Amministrazione ha investito molto nello sport e sappiamo che una eventuale acquisizione pubblica comporterebbe oneri economici che devono essere attentamente valutati in relazione al prezzo, ai successivi costi di manutenzione e alle modalità di gestione. Una decisione di questa portata va collocata all’interno di una strategia complessiva per gli impianti sportivi comunali, capace di considerare le esigenze delle diverse discipline, delle società sportive e dei tanti cittadini che praticano sport.

È questa la visione che manca nel dibattito pubblico: non solo una risposta sul Ronchi, ma un orientamento chiaro sulle priorità e sulle scelte che l’Amministrazione intende compiere per lo sport a Saronno.

Lo scorso anno Saronno Civica ha proposto la realizzazione di un nuovo palazzetto, pensato anche per rispondere alle esigenze di quelle associazioni sportive che gli impianti esistenti non sono in grado di soddisfare, senza gravare ulteriormente sul bilancio comunale. Una proposta che conferma l’esigenza di ragionare in termini di sistema, valutando le necessità, le diverse strutture, le risorse disponibili e quelle acquisibili.

Per questo invitiamo l’Amministrazione comunale e la sindaca Pagani a esprimersi pubblicamente sul futuro del Ronchi e a illustrare la propria strategia in merito allo sport. Una presa di posizione trasparente permetterebbe di avviare un confronto più consapevole con le società sportive, la Parrocchia e i cittadini, nell’interesse di tutta la comunità.

La partecipazione si realizza anche così: mettendo i saronnesi nelle condizioni di conoscere le alternative e comprendere le ragioni delle decisioni che riguardano il futuro della città”.

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