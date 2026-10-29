Groane

CESANO MADERNO – Basta cassonetti gialli per la raccolta degli indumenti usati distribuiti sul territorio comunale. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha completato la rimozione dei contenitori, una decisione motivata dai continui episodi di abbandono di rifiuti e dai problemi di degrado che si verificavano nelle aree circostanti. Secondo quanto riferito dal Comune, i cassonetti erano diventati frequentemente oggetto di rovistaggi e di conferimenti irregolari, trasformando quelli che avrebbero dovuto essere punti di raccolta per il riutilizzo degli abiti in piccole discariche abusive, con conseguenze negative per il decoro urbano.

«L’inciviltà di pochi non può più andare a discapito dell’intera comunità», sottolinea l’Amministrazione comunale, spiegando che la rimozione è stata una scelta difficile, ma ormai inevitabile.

La raccolta degli indumenti usati, tuttavia, non viene interrotta. I cittadini possono continuare a utilizzare i cassonetti gialli collocati all’esterno della piattaforma ecologica di via Fabio Massimo e quelli presenti nell’area videosorvegliata del parcheggio di via Manzoni, nelle vicinanze della Milano-Meda. Si tratta di due punti di conferimento che consentono di concentrare la raccolta in luoghi maggiormente controllati, con l’obiettivo di limitare gli abbandoni e gli utilizzi impropri dei contenitori.

Il Comune sta inoltre valutando una nuova modalità di raccolta degli indumenti usati, che potrebbe essere introdotta in via sperimentale nei prossimi mesi. Al momento non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul funzionamento del possibile nuovo servizio.

29102026