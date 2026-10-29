Saronnese

CISLAGO – Modifiche alla viabilità a partire da oggi, giovedì 29 ottobre, per consentire lo svolgimento di lavori di asfaltatura e riqualificazione stradale. Il Comune ha annunciato la chiusura temporanea di alcuni tratti di via San Giovanni Bosco e via Don Pietro Erba, con limitazioni alla circolazione che proseguiranno fino a lunedì 2 novembre.

Nel dettaglio, i provvedimenti entreranno in vigore alle 7 di oggi e resteranno validi fino alle 18 di lunedì 2 novembre, e comunque fino alla conclusione delle operazioni. In via San Giovanni Bosco sarà chiuso al traffico il tratto compreso tra il numero civico 76 e l’intersezione con piazza Toti. In via Don Pietro Erba, invece, la chiusura interesserà il tratto tra l’incrocio con via Giulio Cesare e quello con piazza Toti.

L’Amministrazione comunale invita automobilisti e residenti a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea predisposta in corrispondenza dei cantieri e a tenere conto delle modifiche alla circolazione durante gli spostamenti. Gli interventi rientrano nelle opere di manutenzione e riqualificazione della rete stradale comunale.

29102026