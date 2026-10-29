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VENEGONO SUPERIORE – Novantuno persone identificate, 70 veicoli controllati, tre sequestri amministrativi legati alla detenzione di sostanze stupefacenti e una denuncia per porto di coltello. È il bilancio del pattugliamento congiunto svolto lunedì 26 ottobre sul territorio, con il coinvolgimento della Polizia di Stato e delle polizie locali di Venegono Superiore, Venegono Inferiore e Tradate.

L’operazione ha visto gli agenti impegnati in un’attività coordinata di controllo del territorio, con verifiche sulle persone e sui mezzi in circolazione.

Nel corso degli accertamenti sono stati effettuati tre sequestri amministrativi per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. È scattata inoltre una denuncia per porto di armi e oggetti atti a offendere per un coltello.

A commentare il bilancio dell’operazione è Antonio Borgo, responsabile della Polizia locale di Venegono Superiore, che ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra i diversi corpi di polizia e l’attiva partecipazione degli agenti della Polizia locale di Venegono Superiore. “I controlli sul territorio proseguiranno in modo costante” ha concluso il comandante.

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