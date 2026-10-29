Città

SARONNO – “Anche questa volta l’Isotta agita il terreno politico ma è indispensabile essere chiari e definire alcuni aspetti perché le cose non si prestino ad interpretazioni distorte”.

Sono le parole del presidente che consiglio comunale Francesco Licata che dopo la conferenza capigruppo di ieri ha deciso di intervenire.

“Tutto ciò partendo dalla modalità di discussione della nuova delibera, che è probabilmente il nodo più importante. Come succede per tutti gli argomenti di maggior impatto e rilievo, quali il bilancio preventivo ed il rendiconto, e in continuità e coerenza con quanto già successo in passato su passaggi lunghi e complessi all’interno del consiglio comunale, quali ad esempio l’approvazione del vecchio Pgt o la complessa revisione generale del regolamenti del Consiglio comunale, i tempi vengono contingentati. Lo si fa per rendere proficuo e produttivo il dibattito e la discussione e soprattutto per garantire l’aspetto principale, ovvero che il consiglio comunale funzioni e quindi deliberi e decida. Le discussioni devono portare ad un risultato, e quindi ad una decisione, altrimenti sono nulle. Effimere. Inutili.

Il dubbio, mi si conceda “bizzarro”, che il consiglio comunale sia stato convocato per non discutere una mozione presentata da un gruppo consiliare, appare francamente un ardito retropensiero. Giova ricordare che l’Isotta Fraschini è un tema che incendia il dibattito, non solo Saronnese, da ormai 7 anni (correva l’anno 2019), cavalcato da tutti in almeno due campagne elettorali.

Ecco, pensare che si convochi un consiglio comunale apposta per non discutere una mozione che ricordo, era stata già inserita in nell’ordine del giorno del consiglio comunale del 12 ottobre e che verrà riproposta in questo del 28 (mozione tra l’altro protocollata il 16 di settembre, ergo di dominio pubblico) è a mio parere un’iperbole eccessiva ed una teoria francamente poco condivisibile.

Le delibere vengono portate all’attenzione dei consiglieri una volta terminata la fase istruttoria, come sempre successo in passato e come è giusto che sia anche come segno di rispetto nei confronti dei cittadini e dei consiglieri comunali tutti.

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