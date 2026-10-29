SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, mercoledì 28 ottobre, ci sono la scomparsa di Giacomo Gomirati, il salvataggio di un anziano caduto in un fossato, gli appuntamenti per Halloween a Saronno e l’arrivo di Futuro Nazionale a Caronno Pertusella.

A Caronno Pertusella la comunità si è raccolta per l’ultimo saluto a Giacomo Gomirati, 49 anni, volontario del rione San Rocco e del Palio di Santa Margherita. I funerali sono stati celebrati nella parrocchia di Santa Margherita, dopo il grave incidente in moto avvenuto il 19 ottobre ad Appiano Gentile, mentre l’uomo si stava recando al lavoro.

A Venegono Superiore un anziano è stato soccorso dopo essere caduto in un fossato in via dei Mughetti, nella zona del Villaggio del Sole. L’uomo si trovava con il viso nel fango e tra le foglie e faticava a respirare. L’intervento della polizia locale, attivata dalla segnalazione di un cittadino, e la collaborazione di alcuni residenti e del personale sanitario sono stati decisivi per aiutarlo.

A Saronno si avvicinano due giornate di iniziative gratuite per Halloween, venerdì 30 e sabato 31 ottobre. In programma letture e laboratori per bambini in biblioteca, il percorso «Dolcetto o scherzetto» in piazza Libertà e, in serata, una visita guidata a Villa Gianetti seguita dal concertone «Halloswing» con il gruppo The Hallowine.

A Caronno Pertusella ha iniziato a muovere i primi passi il comitato Futuro Nazionale 2334, promosso su iniziativa di Manuela Caldera. La nuova realtà ha avviato una campagna di informazione e raccolta adesioni con banchetti e gazebo in diversi punti della città, con l’obiettivo di incontrare i residenti, raccogliere le loro istanze e ampliare la base dei sostenitori.