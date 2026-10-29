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Il Saronnese è una delle aree più industrializzate tra Milano e Varese. Lungo l’asse della Varesina e nelle zone produttive di Saronno, Caronno Pertusella, Gerenzano, Uboldo e Origgio lavorano centinaia di imprese meccaniche, chimiche, logistiche e di servizi che hanno nell’export e nei rapporti con l’estero una parte importante del proprio fatturato. La vicinanza a Malpensa e alle direttrici verso la Svizzera rende il territorio naturalmente proiettato oltre confine. Eppure, in molte di queste aziende, la lingua resta un ostacolo quotidiano: la trattativa con il cliente tedesco affidata all’unico collega che “se la cava”, il manuale in inglese che nessuno in produzione riesce a leggere, la fiera a Francoforte affrontata con il traduttore a fianco.

Un problema conosciuto, raramente affrontato

Chiedete a un titolare di PMI se l’inglese in azienda sia un problema e la risposta sarà quasi sempre sì. Chiedetegli se ha mai organizzato un corso per i suoi collaboratori e la risposta, nella maggior parte dei casi, sarà no. Le ragioni sono sempre le stesse: costa, porta via tempo alla produzione, non si sa a chi rivolgersi, e poi “tanto le lingue si imparano da giovani”. Nessuna di queste obiezioni regge a un esame serio, ma la prima, quella del costo, è la più facile da smontare, perché nella maggior parte dei casi la formazione linguistica in azienda può essere pagata con soldi che l’impresa ha già versato.

I fondi interprofessionali: come funzionano

Ogni mese, insieme ai contributi INPS, le aziende versano una piccola quota della retribuzione dei dipendenti, lo 0,30 per cento, destinata alla formazione continua. Se l’impresa non fa nulla, quella quota finisce in un fondo generico dello Stato. Se invece aderisce a un fondo interprofessionale (Fondimpresa, Fondirigenti, For.Te., Fonarcom, Fondoprofessioni e altri, in base al contratto applicato), la stessa quota viene accantonata su un conto intestato all’azienda, che può usarla per finanziare corsi per i propri dipendenti. L’adesione è gratuita, si fa con una semplice indicazione nel flusso Uniemens e non comporta costi aggiuntivi.

La formazione linguistica rientra pienamente tra le attività finanziabili. Significa che un corso di inglese per l’ufficio commerciale, per il reparto tecnico o per la direzione può essere coperto in tutto o in parte dal conto formazione dell’azienda, a volte integrato da avvisi e bandi che i fondi pubblicano periodicamente per le PMI. Per questo le scuole specializzate nella formazione aziendale propongono corsi di lingua finanziati per le aziende occupandosi dell’intero percorso burocratico: verifica delle risorse disponibili sul conto dell’impresa, presentazione del piano formativo, gestione delle presenze e rendicontazione finale. ILS International Language School, che a Milano lavora con le imprese da oltre quarant’anni e da oltre venti gestisce piani di formazione finanziata, è una delle realtà che accompagnano le aziende in questo iter senza che l’imprenditore debba occuparsene direttamente.

Il tempo: l’obiezione che non vale più

Superato il tema del costo, resta quello del tempo. Qui la risposta è arrivata dalla tecnologia e dalla pandemia, che ha costretto tutti a sperimentare la formazione a distanza. I corsi aziendali di oggi non richiedono più un docente in sede due pomeriggi a settimana: le lezioni dal vivo con insegnanti madrelingua si svolgono in aula virtuale, in orari concordati con la produzione, e sono affiancate da una piattaforma online accessibile in qualunque momento, da computer o smartphone, con cui i partecipanti mantengono il contatto con la lingua tra una lezione e l’altra. Per un’azienda con la sede a Uboldo e gli agenti sparsi tra Varese e Como, poter formare tutti nello stesso gruppo senza spostamenti è una differenza sostanziale.

Un vantaggio ulteriore riguarda il controllo. Le piattaforme di formazione linguistica forniscono al responsabile aziendale report sull’utilizzo e sui progressi di ogni partecipante, e il percorso si chiude con una valutazione finale, spesso con una certificazione ufficiale riconosciuta. L’imprenditore sa esattamente cosa ha ottenuto per i soldi, suoi o del fondo, che ha investito.

Non l’inglese della scuola, ma quello del mestiere

L’errore più comune, quando finalmente un’azienda decide di investire, è scegliere un corso generico. Il tecnico che deve leggere una specifica, l’addetto alla logistica che gestisce spedizioni verso la Germania e il commerciale che presenta un’offerta hanno bisogno di lessico, situazioni e registri diversi. I percorsi efficaci partono da un’analisi dei bisogni dell’azienda e da un test di livello delle persone coinvolte, e costruiscono gruppi omogenei per livello e per funzione, con contenuti presi dal lavoro reale: le email che si scrivono davvero, le telefonate che si ricevono davvero, i documenti che circolano davvero in azienda. È formazione che si vede dal primo mese, nella velocità con cui una richiesta dall’estero riceve risposta.

Un vantaggio per l’impresa e per chi ci lavora

C’è infine un aspetto che i titolari più attenti hanno capito da tempo: la formazione linguistica è anche uno strumento per trattenere le persone. In un mercato del lavoro in cui le competenze tecniche sono sempre più difficili da trovare, offrire ai dipendenti un percorso di crescita concreto, spendibile anche fuori dall’azienda, è un segnale di investimento sulle persone che pesa nella scelta di restare. E una competenza linguistica diffusa in tutta l’organizzazione, non concentrata su due colleghi, rende l’azienda meno fragile quando uno di quei colleghi va in pensione o cambia lavoro.

Le imprese del Saronnese hanno tutto per competere sui mercati esteri: prodotti, posizione, tradizione manifatturiera. Il gap linguistico è uno dei pochi ostacoli che si può rimuovere in pochi mesi, spesso senza spendere un euro in più di quanto già si versa. Basta sapere che la possibilità esiste e affidarsi a chi sa come usarla.