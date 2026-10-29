Groane

LAZZATE – Un disavanzo tecnico di 178.006,71 euro da riassorbire in tre anni, con la possibilità di azzerarlo già nel 2027. È il tema della nota del Comune di Lazzate dopo il voto del consiglio comunale di lunedì 26 ottobre. Nel comunicato il sindaco Andrea Monti illustra le misure approvate e replica alle critiche del gruppo di Fratelli d’Italia.

Riceviamo e pubblichiamo il testo integrale della nota “Rideterminazione del risultato di amministrazione 2025, Monti: “A Lazzate non è sparito un euro e non c’è nessun buco. Indegno chi continua a gettare fango e a spaventare i cittadini” con i riferimenti alla seduta del 26 ottobre.

Con il voto di lunedì 26 ottobre il Consiglio comunale ha approvato gli atti necessari a dare seguito ai rilievi formulati dalla Corte dei conti, attraverso la rideterminazione del rendiconto 2025 e l’adozione delle conseguenti misure di ripiano.

Gli atti hanno ottenuto il parere favorevole del Revisore dei conti e l’esito positivo dei controlli preliminari della Bdap, la banca dati della pubblica amministrazione.

Già nel Consiglio comunale di agosto era stato spiegato, in modo semplice e chiaro, che i rilievi della Corte hanno richiesto il ricalcolo di un fondo di garanzia misurato sul dato presente nella Pcc, la Piattaforma Crediti Commerciali.

Per Lazzate, però, quel dato non corrispondeva alla reale consistenza del debito, a causa di un errore di allineamento della piattaforma. Il ricalcolo del fondo, da applicare interamente sull’esercizio 2025, ormai chiuso, ha fatto emergere un disavanzo tecnico di 178.006,71 euro.

Le risorse non sono uscite dalle casse del Comune: sono state accantonate, cioè messe da parte come richiede la legge. In questa vicenda le scelte politiche e amministrative non c’entrano nulla, né sono state spese risorse in modo improprio.

Questo disavanzo tecnico sarà riassorbito in tre anni, con la possibilità di azzerarlo già il prossimo anno, attraverso riduzioni della spesa corrente, senza aumentare le tasse e senza toccare i servizi. Non solo: il prossimo anno, con l’approvazione del rendiconto 2026, potranno essere liberati oltre 300.000 euro di risorse, proprio grazie agli indicatori di pagamento, oggi eccellenti. Risorse che serviranno ad ampliare e finanziare gli investimenti in manutenzioni e nuove opere.

Nonostante questa realtà semplice ed evidente, da settimane assistiamo a una campagna vergognosa firmata dal gruppo di Fratelli d’Italia Lazzate. Dalle immagini con le catene, quasi a evocare arresti inesistenti, agli insistenti richiami a presunti “buchi” o addirittura a “sparizioni” di denaro. Tutto falso, come già ampiamente spiegato e dimostrato sia ad agosto, quando Fratelli d’Italia era assente, sia lunedì 26 ottobre in Consiglio comunale.

“Non è sparito assolutamente nulla, e questa campagna è un insulto non solo alla verità, ma a tutta la comunità di Lazzate”, dichiara il Sindaco Andrea Monti. “Nel bilancio di Lazzate non esiste nessun buco: non c’è un singolo fornitore che aspetti di essere pagato, li paghiamo tutti in meno di trenta giorni, e nelle nostre casse abbiamo quasi un milione e mezzo di euro di liquidità. Ma di che cosa stiamo parlando?”.

Il Sindaco tranquillizza i cittadini e chiede loro di portare pazienza, come al solito, di fronte agli allarmismi di questi consiglieri. “Siamo molto sereni, perché come accade da anni la realtà li sotterrerà nella loro stessa vergogna.”

L’Amministrazione prosegue il suo impegno per la crescita della comunità, con investimenti che restano oggetto della programmazione e dei relativi stanziamenti di bilancio e che potranno vedere la luce già il prossimo anno. “Il piano di ripiano non cancella la nostra programmazione degli interventi: nel 2027 puntiamo ad avviare molte delle opere previste.”

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