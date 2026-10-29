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SARONNO – Giovedì 29 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno il cielo sarà in prevalenza poco nuvoloso per tutta la giornata, senza precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 7°C e una massima di 18°C. I venti soffieranno deboli da Nord al mattino e moderati da Est-Sudest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

La giornata sarà caratterizzata da tempo stabile e ampie schiarite, con temperature massime in lieve aumento rispetto ai 17 gradi previsti per mercoledì. Il cielo resterà prevalentemente poco nuvoloso e non sono attesi cambiamenti significativi né fenomeni di pioggia. Nel pomeriggio si farà sentire il vento da Est-Sudest, previsto in rinforzo fino a intensità moderata.

In Lombardia un campo di alta pressione garantirà condizioni stabili e soleggiate. Sulle basse pianure occidentali e sulle Alpi Retiche sono attesi cieli sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. Sulle basse pianure orientali si alterneranno nubi e schiarite, con rasserenamenti più ampi in serata. Sulle pedemontane, sulle alte pianure e sulle Prealpi occidentali prevarrà il sereno, salvo qualche addensamento serale; sulle Orobie e sulle Prealpi orientali la nuvolosità aumenterà dal pomeriggio. I venti saranno molto deboli, in rotazione dai quadranti occidentali a quelli sudorientali. Lo zero termico si attesterà intorno ai 2750 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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