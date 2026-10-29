Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Cyberbullismo, truffe online, adescamento e revenge porn: sono alcuni dei temi al centro di Non cadere nella Rete!, l’iniziativa in programma giovedì 12 novembre al Cine Teatro di via Adua a Caronno Pertusella. La giornata prevede un doppio appuntamento, con attività dedicate agli studenti al mattino e un incontro aperto agli adulti in serata, per sensibilizzare sui rischi del mondo digitale e promuovere un uso consapevole della rete.

La mattinata, dalle 8.30 alle 13, sarà riservata agli alunni della scuola primaria e secondaria dell’Istituto comprensivo Aldo De Gasperi di Caronno Pertusella. L’obiettivo è affrontare le principali situazioni di rischio che possono verificarsi online, fornendo ai più giovani strumenti per riconoscerle e prevenirle.

Alle 20.30 l’iniziativa proseguirà con un incontro rivolto a genitori, insegnanti e pubblico adulto, che potranno confrontarsi con gli operatori del Centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale della Lombardia. Al centro dell’appuntamento ci saranno fenomeni come il cyberbullismo, le truffe online, la pedofilia e l’adescamento in rete, la sostituzione di persona, il sexting e il revenge porn. Saranno affrontati anche temi legati alla violazione del diritto d’autore e agli accessi abusivi ai sistemi informatici.

L’ingresso alla serata è libero, fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa è promossa con il coinvolgimento dell’Associazione nazionale Carabinieri di Caronno Pertusella, della Polizia Postale della Lombardia e dell’Istituto comprensivo Aldo De Gasperi.

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