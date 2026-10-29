Città

La compilazione del CRONICO era un compito preciso di un buon parroco di rito ambrosiano, era la memoria dei fatti più rilevanti, sia religiosi che civile, che accedevano durante il suo mandato pastorale. Anche don Francesco Cozzi, prevosto di Saronno dal 1849 al 1860 ha compilato il suo cronico che oggi è una vera miniera di notizie e informazione sulla comunità di Saronno nella meta del XIX secolo. Il 18 agosto 1849 ricorreva il compleanno dell’imperatore d’Austria Francesco Giuseppe che soltanto l’anno prima era stato nominato sovrano del grande impero asburgico. Quel giorno, in prepositurale, fu celebrata una messa in onore del giovane sovrano. Alla fine della cerimonia il celebrante uscì sul sagrato della chiesa e impartì la benedizione eucaristica al drappello dei soldati austriaci schierati sulla piazza principale, che oggi per noi è p.zza Libertà . La benedizione fu impartita con la pisside che conteneva le ostie consacrate e non con l’ostensorio grande che si adopera nelle benedizioni solenni. Questo piccolo particolare del cerimoniale fu considerato, da alcuni personaggi di riguardo del tempo, una grave offesa alla persona del sovrano e di conseguenza fu accusato dell’oltraggio il prevosto Cozzi che per questo fu imputato a processo. Il povero sacerdote fu convocato nella villa reale di Monza dove il governatore austriaco del Lombardo Veneto il feldmaresciallo Radetzki avrebbe dovuto punirlo nel modo più opportuno per la “grave” mancanza. L’incontro ebbe luogo il successivo 5 settembre dello stesso anno. Il prevosto Cozzi, assai preoccupato per la sua sorte, si recò a Monza in compagnia dei sig.ri Morandi Carlo, Filippo Ramazzotti e Paolo Lazzaroni. Giunti a Monza il drappello dei saronnesi aspettò in una sala della villa l’arrivo di Radetzki. Quando giunse il feldmaresciallo chiese chi fossero quelle persone , saputo che era la delegazione dei saronnesi, uno di loro ( il Cronico non precisa chi) disse : “Eccellenza , imploriamo Grazia per il Comune di Saronno, il fallo di pochi ci ha tutti immersi nell’afflizione” a questa supplica Radetzki disse : “ Saronno meriterebbe provare maggiore severità, ma il mio cuore è buono e vi farò la Grazia”. Confortati da quelle parole il gruppo dei Saronnesi ritornarono alle loro dimore e tutto si concluse nel migliore dei modi.

Sergio Beato

dida: Immagine del giovane imperatore d’Austria Francesco Giuseppe nel 1849 e veduta aerea della villa reale di Monza

Note storico artistiche di Sergio Beato è una rubrica quindicinale dedicata alla storia e alle curiosità del territorio, firmata da Sergio Beato. Ogni giovedì i lettori troveranno racconti, personaggi e vicende poco conosciute legate al Saronnese, alle Groane, alla Bassa comasca e al Tradatese. Un appuntamento pensato per riscoprire luoghi e memoria locale attraverso storie documentate e un linguaggio semplice e accessibile.

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