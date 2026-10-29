Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Avrebbe cercato di evitare un’auto, perdendo il controllo del motorino e finendo a terra. È la prima ricostruzione dell’incidente che ha coinvolto un ragazzo di 17 anni nel pomeriggio di ieri, mercoledì 28 ottobre, in corso della Vittoria.

L’allarme è scattato alle 16.57, all’altezza del civico 988. Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe tentato una manovra per evitare un veicolo, ma sarebbe caduto sull’asfalto riportando alcune escoriazioni.

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella, che ha prestato le prime cure al ragazzo. Grande preoccupazione tra i presenti per le condizioni del ragazzo tanto che in un primo momento il codice assegnato è stato giallo. Dopo l’assistenza sul luogo dell’incidente, però i soccorritori hanno rassicurato i presenti, il 17enne è stato accompagnato all’ospedale di Garbagnate Milanese, dove è arrivato alle 17.40 in codice verde.

Allertata anche la polizia locale di Caronno Pertusella, incaricata dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le circostanze della caduta. Visto l’orario di punta non è mancata qualche ripercussione sulla circolazione che è rapidamente rientrata appena rimosso i mezzi e ultimati i rilievi.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09