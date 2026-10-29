Città

SARONNO – Un commento sui social, le parole scelte per parlare di qualcuno, la responsabilità delle proprie azioni. Parte dalla quotidianità dei ragazzi l’incontro che ieri, 28 ottobre, ha coinvolto 450 studenti dell’Ipsia Parma con il maggiore Annalisa Menga, della compagnia carabinieri di Saronno. Un’occasione preziosa per portare tra i banchi temi che accompagnano i giovani anche quando la giornata scolastica è finita.

Al centro dell’appuntamento l’utilizzo consapevole dei social, il concetto di reato, la responsabilità penale e la diffamazione attraverso i social. Argomenti che possono sembrare lontani, racchiusi nel linguaggio dei codici, e che invece toccano da vicino il modo di comunicare e di stare insieme.

Il valore di questi incontri sta proprio qui: dare ai ragazzi strumenti per comprendere il peso dei propri comportamenti, riconoscere i limiti e affrontare con maggiore consapevolezza le relazioni, anche quelle che passano da uno schermo. Un’educazione alla responsabilità che trova nel contatto diretto con i carabinieri un’opportunità concreta di crescita.

L’appuntamento al Parma si inserisce in un rapporto con la cittadinanza coltivato nel tempo. La disponibilità dell’Arma a incontrare scuole e cittadini è una presenza costante: con gli studenti per affrontare i temi più vicini alla loro età, con i pensionati anche per parlare di prevenzione delle truffe e di come riconoscere i tentativi di raggiro.

Dai banchi di scuola agli incontri con gli anziani, il filo è quello della conoscenza: offrire strumenti utili per proteggersi e compiere scelte consapevoli. Al Parma questo impegno ha raggiunto 450 studenti, mettendo al centro le loro esperienze e il rispetto degli altri.

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