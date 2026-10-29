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MILANO – Sarà disponibile su Spotify e tutte le piattaforme a partire da venerdì 30 ottobre il nuovo podcast firmato da Este News, agenzia video-giornalistica attiva su tutto il territorio italiano con oltre 130mila iscritti al canale YouTube, con testi e conduzione del giornalista saronnese Diego Marturano, esperto di sport, al lavoro da oltre vent’anni per testate locali e nazionali.

Il podcast si chiamerà Svolte. L’iniziativa rappresenta la naturale evoluzione dell’impegno a tutto tondo nel mondo dell’informazione della storica testata milanese, verso un futuro pieno di contenuti innovativi, proposti con regolarità e dall’esclusivo punto di vista di chi frequenta gli ambienti sportivi tutti i giorni. Diego Marturano contribuirà con stesura dei testi e conduzione. Il primo ciclo di cinque puntate tratterà il tema del What if… sportivo. In sostanza, cosa sarebbe successo se. Una piccola variabile impazzita, un dettaglio andato diversamente e la storia dei nostri miti sportivi che cambia per sempre. La prima puntata sarà dedicata al Fenomeno, Luis Nazario de Lima Ronaldo: un viaggio in un universo parallelo in cui non ha mai lasciato l’Inter. Le puntate avranno una durata facilmente fruibile di 15 minuti e saranno rilasciate il venerdì, ogni 15 giorni. Sempre con un tema diverso.

Diego Marturano: “Il mondo del giornalismo è in continua e veloce evoluzione, un processo apparentemente inarrestabile. Il podcast offre a tutti l’occasione di fermarsi per un’istante ad ascoltare, riscoprendo quello che può essere il giornalismo oltre la cronaca. Noi ci occupiamo di sport e ci siamo sempre chiesti, ma se le cose fossero andate diversamente in quel preciso punto della storia? Oggi proviamo a dare una risposta, anzi, cinque risposte, come il numero delle puntate. Un podcast non solo per veri appassionati, ma anche per chi vuole provare ad avvicinarsi alla storia dello sport attraverso contenuti diversi e innovati”.

29102026