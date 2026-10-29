Città

SARONNO – L’ex Isotta tornerà in consiglio comunale ed è già bagarre. Conferenza dei capigruppo infuocata ieri sera in vista delle sedute dell’11 e 12 novembre, dedicate alle osservazioni presentate dai cittadini e alle controdeduzioni dell’Amministrazione sul Programma integrato di intervento di una delle aree dismesse più grandi e centrali della città.

Un tema sul quale il mondo politico si era già scaldato a settembre, quando il proprietario dell’area Beppe Gorla aveva lamentato, tra le altre cose, la mancanza di informazioni sulle osservazioni e sulle relative controdeduzioni. Gorla aveva sottolineato anche le possibili conseguenze delle modifiche al progetto sui costi e sulla sostenibilità economica dell’intervento.

Ieri, quindi, una convocazione della conferenza dei capigruppo, durante la quale i consiglieri hanno scoperto che all’ordine del giorno delle sedute di novembre ci saranno le tanto attese osservazioni sul Programma integrato di intervento dell’ex Isotta.

Diversi i punti di confronto, a partire dalle modalità di gestione del dibattito: discussione raggruppata per macrotemi, con tempi contingentati e una votazione, prevista per legge, per ogni singola osservazione. Una formula sulla quale la minoranza ha espresso contrarietà, rimarcando la difficoltà di intervenire in modo completo su ciascun punto.

Non sono state però soltanto le tempistiche e l’organizzazione dei lavori a far discutere. A suscitare critiche è stata anche la scelta di riunire la capigruppo prima della seduta di consiglio comunale di domani 29 ottobre, nel cui ordine del giorno figura la mozione di Obiettivo Saronno proprio sulla trasparenza del procedimento, sull’accessibilità delle osservazioni e sui tempi dell’approvazione del piano. Il documento è stato protocollato il 16 settembre.

La contestazione riguarda dunque la sequenza dei passaggi: organizzare il consiglio dedicato alle osservazioni e alle controdeduzioni prima che l’aula affronti la richiesta di chiarimenti sull’iter e sulla documentazione disponibile. Con la mozione Obiettivo Saronno aveva chiesto di conoscere il numero e i contenuti delle osservazioni, lo stato delle controdeduzioni e le eventuali richieste di integrazione o modifica rivolte al proponente. La lista aveva inoltre domandato di mettere a disposizione dei consiglieri la documentazione prima dell’approvazione definitiva e di chiarire le ragioni del superamento del termine di novanta giorni richiamato nel documento.

Insomma, dopo le polemiche e le accuse di mancanza di trasparenza che avevano accompagnato l’arrivo del piano in consiglio comunale per l’adozione, il ritorno dell’Isotta si annuncia decisamente caldo.

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