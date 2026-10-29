SARONNO – Un impianto elettrico non a norma e carenze nei controlli. Sono gli elementi al centro dell’approfondimento pubblicato da La Stampa mercoledì 28 ottobre, a firma di Elisa Sola, sulla morte del 15enne Alessio Colletti rimasto folgorato il 16 luglio mentre giocava a un calciometro nel luna park di Spotorno.

L’articolo, intitolato “La tragedia annunciata di Alessio. Morto folgorato al luna park per l’impianto elettrico difettoso”, riporta i contenuti della relazione tecnica depositata nell’ambito dell’inchiesta della procura di Savona. Secondo quanto riferisce il quotidiano, gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità nell’alimentazione elettrica dell’attrazione,Calciometro, e l’assenza di protezioni necessarie.

Il calciometro sarebbe stato alimentato attraverso una giostra vicina, il cui impianto non risultava collegato a terra. I consulenti della procura riconducono la morte del ragazzo al mancato rispetto delle norme relative al quadro elettrico. L’approfondimento richiama inoltre omissioni nella documentazione e carenze nelle verifiche sulla sicurezza. Il fascicolo, secondo quanto riportato da La Stampa, conta cinque indagati, tra gestori e tecnici. Si tratta di elementi dell’indagine e delle conclusioni dei consulenti, sui quali dovranno essere accertate le eventuali responsabilità.

La tragedia era avvenuta durante una serata al luna park. Il ragazzo aveva appena calciato il pallone quando era caduto a terra, colpito dalla corrente.

Una morte che ha lasciato un dolore profondo a Saronno e nell’ambiente dell’Amor, tra compagni, amici e famiglie. Gli sviluppi dell’inchiesta riportano ora l’attenzione sulle circostanze di quella sera e sui controlli che avrebbero dovuto garantire la sicurezza dell’attrazione.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09