Cronaca

SARONNO – Investimento pedonale questa mattina, giovedì 29 ottobre, alle porte della zona a traffico limitato del centro cittadino. L’incidente si è verificato poco prima di mezzogiorno, alle 11.44, in via Caduti della Liberazione, all’altezza del civico 33.

A essere investito è stato un ragazzo di 29 anni, colpito da una Citroen C3 guidata da una donna classe 1993. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce rossa di Saronno, intervenuta in codice verde per prestare le prime cure al ferito.

È intervenuta anche una pattuglia della polizia locale di Saronno, che si è occupata dei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e della gestione della circolazione nella zona, particolarmente frequentata da automobilisti e pedoni.

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