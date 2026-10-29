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SARONNO – Pinocchio non è soltanto il burattino dal naso lungo che tutti conoscono. Dietro le sue avventure si nascondono domande profonde sulla libertà, sul rapporto tra padri e figli, sulla disobbedienza e sul fascino del male. Saranno questi i temi al centro dell’incontro in programma questa sera, giovedì 29 ottobre, alle 21, alla Casa di Marta di via Petrarca 1, organizzato dal circolo della Bussola.

Protagonista della serata sarà Luca Doninelli, scrittore e drammaturgo, che accompagnerà il pubblico alla scoperta del capolavoro di Carlo Collodi con un intervento dal titolo “Pinocchio: le disavventure di un uomo vivo”.

L’appuntamento si inserisce nelle iniziative dedicate al bicentenario della nascita di Carlo Collodi, offrendo l’occasione per rileggere un’opera spesso considerata soltanto un libro per ragazzi, ma capace di parlare anche agli adulti e di affrontare interrogativi che attraversano ogni età.

Non sarà soltanto un incontro letterario. Gli attori della Compagnia della Ruota daranno voce ad alcuni brani delle “Avventure di Pinocchio”, alternando la lettura del testo alle riflessioni proposte durante la serata.

L’iniziativa si terrà alla Casa di Marta, in via Petrarca 1, all’angolo con via Piave. Per prepararsi all’appuntamento, gli organizzatori hanno realizzato anche un dossier con letture di approfondimento e spunti di riflessione, disponibile sul sito del circolo della Bussola.

L’incontro si svolge con il patrocinio della Città di Saronno e della Comunità pastorale Crocifisso Risorto. Tra i sostenitori indicati nella locandina figurano anche Bcc Cantù e Unitre Saronno.

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