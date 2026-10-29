Groane

SOLARO – Sono già stati 624 i solaresi che hanno deciso di aderire alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e antipneumococcica di Regione Lombardia promossa sul territorio dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con numerose realtà del territorio, come Maps, Protezione Civile, Comitato di quartiere Centro civico Il Giuggiolo, Comitato di quartiere Sant’Anna, i medici di base del territorio, Solaro Multiservizi e l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Solaro.

Dopo le date iniziali del 17 ottobre al Maps e del 24 e 25 ottobre al Villaggio Brollo, la campagna proseguirà il 7 novembre a Cascina Emanuela (con prenotazioni già esaurite), l’8 novembre al Maps ed il 14 novembre a Sant’Anna.

Per prenotare la vaccinazione è possibile chiamare il numero 029693425 dal lunedì al venerdì precedente alle sedute dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 e negli stessi orari anche in presenza al Maps di via Drizza 20 fornendo nome, cognome, data di nascita, medico di medicina generale, codice fiscale e numero di telefono. È possibile richiedere la prenotazione anche via mail all’indirizzo [email protected] fornendo gli stessi dati.

Christian Caronno, assessore alle Politiche per la salute: “È un’iniziativa sempre importante, che ottiene riscontro da parte della cittadinanza. Dobbiamo ringraziare la Protezione Civile per il coordinamento, i volontari del Maps per le prenotazioni, i dottori Lorenzo Muddolon e Cristina Meloni per le vaccinazioni. Inoltre, voglio rimarcare il ruolo fondamentale dell’Azienda Speciale Solaro Multiservizi e delle Farmacie Comunali, che hanno fornito il materiale e hanno partecipato direttamente alle giornate con la dottoressa Viola Masdeo, direttrice della Comunale2 ed il dottor Federico Santolini, direttore della Comunale1 dal 5 ottobre. Acquistando direttamente nelle nostre farmacie sosteniamo queste iniziative oltre che i servizi scolastici, sfruttando a pieno una risorsa fondamentale del territorio, come primo presidio medico e punto di riferimento locale per tutte le esigenze di questa natura”.

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