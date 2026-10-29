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VENEGONO INFERIORE – Un impegno comune per accompagnare bambini e ragazzi verso un utilizzo più consapevole degli strumenti digitali. Nella serata di martedì 27 ottobre, nella sala consiliare, sono stati sottoscritti i Patti Digitali, accordi che coinvolgono famiglie, istituzioni e realtà educative del territorio.

La firma rappresenta il risultato di un percorso avviato due anni fa, che ha visto collaborare le Amministrazioni comunali, il Comitato Genitori, la scuola, la Comunità pastorale e gli enti del Terzo Settore. L’obiettivo è individuare regole e comportamenti condivisi per favorire un rapporto equilibrato e responsabile con smartphone, tablet e altri dispositivi digitali.

I Patti sono articolati per diverse fasce d’età, da 0 a 14 anni, e intendono offrire alle famiglie indicazioni comuni per affrontare le sfide educative legate alla crescente presenza della tecnologia nella vita quotidiana dei più giovani.

La sottoscrizione non conclude il progetto: anche nei prossimi mesi sarà possibile aderire agli accordi. I documenti saranno inoltre depositati presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, promotrice dell’iniziativa.

«Educare al digitale non è una responsabilità che può ricadere sulle singole famiglie: è una sfida che riguarda tutta la comunità», sottolineano i promotori nel messaggio diffuso dopo l’incontro. L’iniziativa punta dunque a costruire un’alleanza educativa tra genitori, scuola e istituzioni, riconoscendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie ma anche la necessità di accompagnare bambini e adolescenti verso un utilizzo più equilibrato e consapevole.

(foto di gruppo alla firma)

29102026