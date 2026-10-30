Calcio

CARONNO PERTUSELLA – Seconda sconfitta consecutiva per la Caronnese Women nel campionato di Serie C femminile. Dopo il ko casalingo per 2-1 contro la Pro Sesto, le rossoblù di mister Mastropasqua sono state battute 5-2 sul campo del Real Meda, al termine di una partita iniziata nel migliore dei modi ma poi ribaltata dalle padrone di casa.

L’incontro si è aperto con un episodio sfortunato: dopo appena due minuti Lozza è stata costretta ad abbandonare il terreno di gioco per un infortunio al naso. Nonostante l’imprevisto e l’assenza della capitana Abati, presente in tribuna, la Caronnese ha reagito immediatamente.

Al 6′ Pellegrinelli ha portato in vantaggio le rossoblù, che hanno continuato ad attaccare trovando anche il raddoppio con Caltanissetta. Sullo 0-2 la formazione ospite sembrava avere il controllo della partita, ma il Real Meda è riuscito a rientrare in gioco prima dell’intervallo: al 38′ è arrivata la rete dell’1-2 e nei minuti di recupero quella del pareggio.

Nella ripresa le padrone di casa hanno completato la rimonta. All’8′ il Real Meda è passato in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, mentre al 15′ ha realizzato il gol del 4-2.

La Caronnese ha provato a reagire, sfiorando la rete con una punizione di Pellegrinelli al 21′, terminata poco sopra la traversa. Nel finale le rossoblù si sono spinte in avanti alla ricerca di un gol che potesse riaprire la partita, esponendosi però alle ripartenze avversarie. Il portiere Schianta è intervenuto in più occasioni per evitare altre reti, prima del definitivo 5-2, arrivato nell’ultimo minuto di recupero. Un risultato pesante per la Caronnese, che aveva iniziato la gara con due gol di vantaggio e una buona prestazione offensiva, ma che ha subito cinque reti tra la fine del primo tempo e la ripresa.

(foto Caronnese, la squadra in campo contro il Real Meda)

30102026