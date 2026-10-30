Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Avevano scelto un cassone pieno di scarti edili, sistemato in un vicolo cieco e poco illuminato nei pressi di un bar, per nascondere quasi mezzo chilo di droga. Ma i movimenti sospetti di due uomini hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Guardia di finanza di Saronno, facendo scattare un controllo che si è concluso con il sequestro di 450 grammi di sostanze stupefacenti e due arresti.

L’operazione è stata condotta nei giorni scorsi durante gli ordinari servizi di controllo del territorio. I finanzieri hanno notato i due individui intenti a maneggiare del materiale vicino al cassone e hanno deciso di verificare cosa stesse accadendo. L’ispezione ha permesso di individuare tre involucri di cellophane contenenti quattro panetti di sostanza stupefacente. Complessivamente sono stati recuperati 420 grammi di hashish e 30 grammi di cocaina, per un valore stimato sul mercato dello spaccio di circa 10mila euro.

I due uomini, entrambi di nazionalità tunisina, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e successivamente accompagnati nel carcere di Busto Arsizio. Il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo la custodia cautelare in carcere per uno dei due indagati, mentre il secondo è stato rimesso in libertà e denunciato a piede libero.

(foto archivio: precedente sequestro di droga della finanza a Caronno Pertusella)

30102026