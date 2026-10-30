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SARONNO – Il futuro del centro giovanile Ronchi di via Colombo resta incerto. La parrocchia intende vendere il complesso, ma non è ancora chiaro se il Comune sia interessato all’acquisto. Una situazione che preoccupa le associazioni sportive che utilizzano quotidianamente gli impianti. Tra queste la Robur Basket Saronno, il cui presidente Ezio Vaghi chiede chiarezza all’Amministrazione comunale e non esclude una soluzione autonoma per salvaguardare il PalaRonchi.

Presidente Vaghi, che cosa rappresenta il centro Ronchi per la Robur?

«Noi ci siamo dal 1955, siamo nati proprio all’interno dell’oratorio e ci sentiamo non inquilini, ma parte integrante della comunità pastorale. Al Ronchi siamo presenti dalla sua apertura, nel 1983. Questa struttura ci ha consentito di crescere e diventare un riferimento per centinaia di giovani e giovanissimi».

Come state vivendo l’incertezza sul futuro del complesso?

«Siamo molto preoccupati, perché non c’è chiarezza. Sappiamo della volontà della parrocchia di vendere il centro Ronchi e ci aspettavamo che il Comune si facesse avanti, anche ufficialmente, ma finora non è accaduto. Il centro non è nostro, è di tutti i saronnesi e va preservato».

La Robur ha investito negli anni anche nella manutenzione degli impianti?

«Abbiamo sempre fatto la nostra parte, investendo molto per migliorie e sistemazioni. E, come le altre società, abbiamo sempre pagato le nostre bollette. Siamo una società sana, con principi che condividiamo fin dalla fondazione. Con l’aiuto di campioni come Charlie Yelverton e di tantissimi concittadini siamo diventati una realtà importante per lo sport cittadino e lombardo».

Quale sarebbe, secondo voi, la soluzione migliore?

«Il Comune dovrebbe tenere conto del valore che il Ronchi rappresenta non soltanto per noi, ma per tutta la comunità saronnese. Il passaggio all’ente locale sarebbe la soluzione ideale».

E se il Comune non acquistasse il centro?

La Robur sta valutando anche la possibilità di presentare direttamente un’offerta economica, limitata all’edificio che ospita il PalaRonchi, struttura indispensabile per proseguire l’attività sportiva.

Quali conseguenze avrebbe la perdita del palasport?

La società, che finora ha svolto le proprie attività senza utilizzare gli impianti comunali, dovrebbe cercare spazi alternativi in città, dove le strutture sportive sono già molto richieste. Una situazione che rischierebbe di creare difficoltà non soltanto alla pallacanestro, ma all’intero sistema sportivo saronnese.

La vicenda. Il centro giovanile Ronchi di via Colombo, costruito nel 1983 grazie anche a una mobilitazione popolare e a una raccolta di fondi, ospita oggi la Robur Basket, la Robur calcio e il Tennis Club Ceriano Saronno. La parrocchia ha manifestato l’intenzione di cedere il complesso, considerato non più strategico anche per i costi di gestione. Nelle scorse settimane alcuni cittadini che avevano contribuito alla sua realizzazione oltre quarant’anni fa hanno chiesto che la struttura venga salvaguardata e mantenga una destinazione di interesse pubblico. Resta da conoscere la posizione dell’Amministrazione comunale sull’eventuale acquisto.

L’intervento di Vaghi non è isolato, anche altri esponenti della comunità saronnese nelle scorse settimane avevano chiesto l’intervento del Comune.

(foto: Ezio Vaghi al Palaronchi)

30102026