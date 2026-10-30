Groane

CESATE – Partecipanti arrivati da quattro province, dieci volontari impegnati per tutta la mattinata e tante domande sul mondo dell’informatica. Si è svolta nei giorni scorsi, alla biblioteca comunale di Cesate, la quinta edizione locale del Linux Day, appuntamento dedicato alla conoscenza e alla diffusione del software libero.

L’iniziativa, organizzata da Massimiliano De Cinque – conosciuto online come Digital Sherpa – e Angelo Belverato, ha richiamato appassionati, curiosi e persone interessate a scoprire soluzioni informatiche alternative ai programmi commerciali più conosciuti.

Già prima dell’apertura, alle 9, diversi visitatori erano in attesa nel cortile della biblioteca. Da quel momento l’afflusso è proseguito per tutta la mattinata, con i volontari impegnati a rispondere alle domande, effettuare dimostrazioni e offrire consigli pratici. Numerosi gli argomenti affrontati: dall’installazione e dall’utilizzo di Linux alla realizzazione di sistemi per il salvataggio dei dati, come i NAS per i backup, fino alla creazione di server per la gestione dei file con strumenti di intelligenza artificiale. Spazio anche ai programmi alternativi ai più diffusi software di videoscrittura e grafica, capaci di funzionare con un consumo contenuto di risorse.

Particolare curiosità ha suscitato la sezione dedicata ai videogiochi, che ha coinvolto non soltanto i giovani, ma anche diversi adulti interessati a conoscere le possibilità offerte da Linux nel settore del gaming.

Tra gli episodi raccontati dagli organizzatori, quello di una donna arrivata appositamente da Milano poco prima della chiusura, alle 14, per chiedere assistenza sul proprio computer. Non essendoci più tempo per intervenire, una volontaria, Monia, si è resa disponibile ad aiutarla nei giorni successivi. «Il ringraziamento che porto a casa con più orgoglio è quello di una signora che ci ha detto grazie per essere riusciti a spiegarle in modo chiaro argomenti di cui non aveva mai sentito parlare prima», racconta Massimiliano De Cinque.

Per gli organizzatori, alla quinta edizione dell’iniziativa, il risultato più significativo è stato proprio l’interesse dimostrato dai visitatori, anche da chi si avvicinava per la prima volta a questi argomenti. Un ringraziamento è stato rivolto alla biblioteca di Cesate, che ha ospitato l’evento, e ai volontari che hanno messo a disposizione gratuitamente tempo e competenze per accompagnare il pubblico alla scoperta del software libero.

30102026