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VENEGONO SUPERIORE – Un pullman interamente personalizzato con i colori e il simbolo della società per accompagnare la squadra nelle trasferte del campionato di Serie D. La Varesina ha presentato sui propri canali social il nuovo autobus, realizzato in collaborazione con Morandi Tour, che d’ora in avanti rappresenterà anche sulle strade l’identità del club rossoblù. Il mezzo, caratterizzato da una livrea prevalentemente blu, presenta sulle fiancate la grande scritta «Varesina Calcio», il logo della società con la Fenice e l’anno di fondazione, il 2010. A completare la grafica, inserti rossi e gialli che richiamano i colori sociali, oltre ai marchi dei partner.

«Perché ogni trasferta comincia sentendosi a casa. Perché la Fenice deve riconoscersi anche da lontano», si legge nel messaggio pubblicato dalla società per accompagnare le fotografie del pullman.

La Varesina ha voluto sottolineare anche il rapporto con Morandi Tour, l’azienda di trasporti che collabora con il club: «Perché con Morandi Tour condividiamo la strada. Perché i dettagli raccontano quanto tieni alla tua maglia».

Un’iniziativa che punta a rafforzare il senso di appartenenza e l’immagine della società, impegnata anche quest’anno nel campionato nazionale di Serie D. «A bordo sale una squadra, ma viaggia un’intera famiglia. Il nostro nuovo pullman, la nostra identità. Chilometro dopo chilometro», conclude il messaggio della Varesina.

Sul fronte sportivo, domenica scorsa i rossoblù hanno pareggiato 1-1 sul campo della Castellanzese, nella nona giornata del girone D di Serie D. Varesina in vantaggio con Banfi al 10′ del primo tempo, pareggio dei padroni di casa firmato da Sassaro al 31′. Un punto che ha portato la formazione di Venegono Superiore a quota 8 in classifica.

30102026