Saronnese

CISLAGO – Imparare a conoscere i cani, a rapportarsi correttamente con loro e a scoprire il lavoro delle unità cinofile impegnate nelle attività di protezione civile. Sono gli obiettivi del progetto didattico «Conoscere il Cane: Educazione, Sicurezza e Volontariato», avviato nei giorni scorsi nelle scuole di Cislago grazie all’impegno dei volontari del gruppo comunale di protezione civile.

L’iniziativa coinvolge tutte le classi della scuola primaria e, nel corso del secondo quadrimestre, sarà estesa anche agli studenti della scuola secondaria di primo grado.

Il percorso prevede attività educative e dimostrazioni pratiche, attraverso le quali gli alunni potranno imparare a riconoscere i comportamenti corretti da adottare in presenza di un cane, comprendere l’importanza del rispetto degli animali e conoscere più da vicino le attività svolte dalle unità cinofile di protezione civile.

Non soltanto nozioni sul rapporto tra persone e animali, dunque, ma anche un’occasione per affrontare temi come la fiducia, la collaborazione, il senso di responsabilità e il volontariato. A rendere possibile il progetto sono stati in particolare Claudia Checchi e Sergio Ausili, volontari del gruppo comunale di protezione civile e istruttori cinofili, che mettono a disposizione degli studenti la propria esperienza.

La protezione civile di Cislago ha ringraziato i due volontari per l’impegno nell’organizzazione delle attività, insieme all’Amministrazione comunale, alla dirigenza scolastica, agli insegnanti e agli studenti che partecipano all’iniziativa. Il progetto proseguirà nei prossimi mesi, con l’obiettivo di diffondere tra i più giovani una maggiore consapevolezza nel rapporto con gli animali e di far conoscere il ruolo del volontariato nelle attività di protezione civile.

30102026