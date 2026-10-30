SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 29 ottobre, ci sono il nuovo confronto politico sull’ex Isotta Fraschini, gli sviluppi dell’inchiesta sulla morte di Alessio Colletti, il dibattito sul futuro del centro sportivo Ronchi e l’incontro di 450 studenti con i carabinieri.

L’ex Isotta Fraschini tornerà in Consiglio comunale a Saronno l’11 e il 12 novembre, con la discussione sulle osservazioni presentate dai cittadini e sulle controdeduzioni dell’Amministrazione al piano di riqualificazione. La conferenza dei capigruppo ha acceso il confronto soprattutto sui tempi degli interventi, sulle modalità di voto e sulla trasparenza del procedimento, anche in vista della mozione di Obiettivo Saronno dedicata all’accessibilità della documentazione.

Nuovi dettagli sulla morte di Alessio Colletti, il quindicenne di Saronno rimasto folgorato il 16 luglio mentre giocava a un calciometro al luna park di Spotorno. Un approfondimento pubblicato da La Stampa ha riportato gli elementi della relazione tecnica depositata nell’ambito dell’indagine della procura di Savona, tra cui irregolarità nell’impianto elettrico e carenze nei controlli sulla sicurezza. Secondo quanto riferito dal quotidiano, gli indagati sono cinque: le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nell’ambito dell’inchiesta.

Il futuro del centro sportivo Monsignor Ugo Ronchi, conosciuto come Robur, torna al centro del dibattito cittadino. Saronno Civica ha chiesto alla sindaca e all’Amministrazione comunale di chiarire la propria posizione sull’eventuale acquisizione dell’impianto e sulle prospettive dello sport in città. La lista civica sottolinea la necessità di valutare costi, manutenzione e gestione del centro all’interno di una strategia complessiva per gli impianti sportivi.

Sono stati 450 gli studenti dell’Ipsia Parma di Saronno coinvolti nell’incontro con il maggiore Annalisa Menga, della compagnia dei carabinieri cittadina. Al centro dell’appuntamento, che si è svolto mercoledì 28 ottobre, l’uso consapevole dei social, la responsabilità penale e il reato di diffamazione online. Un’occasione per riflettere sul peso delle parole e sui comportamenti quotidiani, anche quando si comunica attraverso uno schermo.