Calcio

LAZZATE – Continua a gonfie vele il progetto dei Saints di Lazzate, la società sportiva brianzola affiliata grazie ad una collaborazione finalizzata alla crescita e promozione del futsal giovanile con i Saints Milano, la realtà nata a Merate nel 2003 che oggi milita nella Serie A2 Elite di calcio a 5.

Oggi il progetto è ben avviato e conta, al momento, ben 12 bambini iscritti con cui la società sportiva di Lazzate è riuscita a creare la categoria Pulcini dedicati ai giovanissimi calciatori nati tra il 2016 e il 2017 che disputeranno in questa stagione il campionato ufficiale FIGC di futsal indoor. Affianco al progetto di calcio a 5 indoor futsal, i Saints di Lazzate hanno inserito quest’anno la motoria propedeutica e la psicomotricità con professioniste specializzate ed istruttori di ginnastica ritmica di Serie A dedicate ai primi passi all’interno del mondo dello sport per più piccoli nati tra il 2020 e il 2022. Nonostante gli allenamenti proseguano in maniera regolare il sabato pomeriggio alle 16 nella palestra comunale di Lazzate e il martedì sera alle 19 al Gruppo Amici Lazzatesi in largo della Liberazione, le iscrizioni restano aperte per rendere ancor più numerosa una realtà sportiva in espansione.

Grandi novità, dunque, per una società che col tempo continua ad allargarsi per promuovere non solo il calcio a 5 tra i giovanissimi ma anche le prime attività motorie. Un traguardo che è stato anche commentato dalla società stessa che non perde l’occasione per ringraziare il comune di Lazzate ed, in particolare, l’assessore con delega alle politiche sociali, disabilità, sport ed eventi Giuseppe Zani per la disponibilità e l’appoggio dato.

(foto da Saints Lazzate)