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VARESE – Lunedì 2 novembre 2026, alle ore 17.30, Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese (piazzale Libertà 1), ospita il IV Convegno «Mafia e Antimafia al Nord, mai più soli contro il pizzo». Lo organizza Sos Italia Libera, l’associazione nazionale antiracket e antiusura fondata e presieduta da Paolo Bocedi. L’iniziativa ha il patrocinio della Provincia di Varese, che celebra i cento anni dalla sua istituzione (1927– 2027). Al centro del confronto ci sono l’usura e il racket delle estorsioni nel Nord Italia. Sono fenomeni silenziosi, che colpiscono imprenditori, commercianti e famiglie e prosperano dove la vittima resta sola. Il titolo del convegno riassume la linea dell’associazione: nessuno deve affrontare da solo chi lo ricatta.

Modera i lavori Franco Colombo, coordinatore nazionale di Sos Italia Libera.

Intervengono:

Marco Magrini – presidente della Provincia di Varese

Riccardo De Corato – vicepresidente della commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati

Romano La Russa – assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia

Paolo Bocedi – fondatore e presidente nazionale di Sos Italia Libera

Francesca Crupi – sostituto procuratore presso la procura della Repubblica del Tribunale di Milano

Stefano Memoli – segretario regionale del sindacato polizia Adp e membro del comitato scientifico Legalità antimafia di Regione Lombardia

Maria Grazia Nicolò – commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura (in videocollegamento).

Nel corso del pomeriggio alcune vittime della mafia porteranno la loro testimonianza diretta. Il convegno sarà anche l’occasione per ricordare Guido Gallo Stampino, vicepresidente di Sos Italia Libera e Medaglia d’Oro per la lotta alla mafia. Al termine dei lavori è previsto un momento conviviale.

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