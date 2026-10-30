Altre news

SARONNO – Venerdì 30 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sono attese nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata, con ampie aperture in serata. Non sono previste precipitazioni. Le temperature saranno comprese tra una minima di 12°C e una massima di 16°C. I venti soffieranno deboli da Sudest sia al mattino sia al pomeriggio. Non sono presenti allerte meteo.

Il cielo sarà più nuvoloso rispetto ai giorni precedenti, ma senza piogge in arrivo. Nel corso della giornata si alterneranno nuvole e schiarite, mentre il miglioramento più evidente è atteso in serata, quando il cielo tenderà a rasserenarsi. Le temperature resteranno relativamente miti, con una massima di 16 gradi e una minima di 12.

In Lombardia le correnti secche favoriranno un rapido miglioramento serale dopo una giornata caratterizzata da nuvolosità variabile. Sulle basse pianure occidentali e orientali si alterneranno nubi e schiarite, con ampie aperture in serata. Sulle pedemontane e alte pianure il cielo sarà molto nuvoloso o coperto, ma con rasserenamenti dal tardo pomeriggio; sulle Prealpi occidentali sono previste aperture parziali nella seconda parte della giornata. Sulle Orobie le nubi saranno a tratti più compatte nel pomeriggio, mentre sulle Prealpi orientali si alterneranno nuvole e schiarite. Sulle Alpi Retiche prevarrà il cielo poco nuvoloso, salvo qualche nube al mattino. I venti saranno molto deboli dai quadranti sudorientali, in rotazione da Est, e lo zero termico si attesterà intorno ai 2400 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09