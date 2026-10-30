Comasco

MOZZATE – Pannelli solari sul tetto e un nuovo sistema di illuminazione in tutto l’edificio. La scuola primaria di Mozzate è stata interessata da due interventi di riqualificazione energetica, annunciati dall’Amministrazione comunale nell’ambito delle iniziative per rendere gli edifici pubblici più efficienti e sostenibili.

Il primo intervento riguarda l’installazione di nuovi pannelli solari sulla copertura della scuola, con l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di energia proveniente da fonti rinnovabili.

Il secondo consiste nel cosiddetto relamping, ovvero la sostituzione completa dell’illuminazione esistente all’interno dell’edificio scolastico con un nuovo sistema pensato per migliorare l’efficienza energetica e contenere i consumi.

Si tratta di due opere che, come sottolineato dal Comune, puntano a ridurre l’impatto ambientale della struttura e a promuovere un utilizzo più sostenibile dell’energia. L’Amministrazione comunale ha presentato gli interventi come un passo verso una scuola maggiormente attenta all’ambiente, nella quale l’impiego di energia rinnovabile si affianca alla modernizzazione degli impianti. Non sono stati al momento resi noti l’investimento complessivo, la potenza dei pannelli installati e le stime sul risparmio energetico atteso.

30102026