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SARONNO – In occasione dell’Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e, più in generale, alla salute femminile, il 26 ottobre si è svolto un incontro dedicato alla prevenzione del tumore al seno, con la partecipazione di medici specialisti che hanno approfondito diversi aspetti della salute e della cura della persona. Al centro della serata, l’importanza della prevenzione, dell’informazione e dell’attenzione verso sé stessi. Durante l’incontro sono stati affrontati temi diversi, a partire dall’alimentazione e dalle nuove terapie contro il tumore al seno, con un approfondimento sui progressi della medicina e sui risultati ottenuti grazie a cure sempre più innovative. Spazio anche alle possibili problematiche cardiache legate ai percorsi terapeutici, alla salute delle ossa e alle patologie reumatiche.

La serata si è conclusa con l’intervento della psiconcologa, che ha invitato il pubblico a riflettere sul significato del volersi bene e sull’importanza di prendersi cura di sé, non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche emotivo e psicologico. L’incontro ha offerto informazioni utili e ha messo in evidenza il valore del lavoro di squadra tra specialisti, che collaborano e si confrontano costantemente per accompagnare e assistere le persone che affrontano un percorso oncologico. Oltre al pubblico, erano presenti anche due importanti associazioni che operano all’interno dell’ospedale di Saronno, a testimonianza del ruolo della collaborazione tra professionisti sanitari, associazioni e territorio nel sostenere i pazienti e promuovere la cultura della prevenzione.

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