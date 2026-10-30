Cronaca

ROVELLASCA – Incidente stradale questa mattina, venerdì 30 ottobre, in via Como a Rovellasca, dove un’automobile è uscita di strada andando a scontrarsi contro una vettura in sosta. Ferita la giovane che si trovava alla guida, per la quale si è reso necessario il trasporto in ospedale.

L’allarme è scattato alle 6.20, quando sono stati attivati i soccorsi. Per cause ancora in corso di accertamento, la conducente ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori dalla carreggiata e impattando contro l’auto parcheggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Lomazzo, i carabinieri della stazione di Turate e il personale sanitario del 118, con un’ambulanza della Croce Azzurra di Rovellasca. La ragazza è stata soccorsa e successivamente trasportata in codice giallo all’ospedale di Monza, per gli accertamenti e le cure necessarie.

Ai carabinieri il compito di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire le circostanze che hanno portato all’uscita di strada.

(foto vigili del fuoco: la scena del sinistro)

30102026