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SARONNO – Nuova mobilitazione alla Barco di via Banfi, dove 71 lavoratori rischiano di perdere il posto. Per lunedì 2 novembre i sindacati Fim Cisl dei Laghi, Fiom Cgil Varese e Uilm Uil Varese hanno proclamato uno sciopero di otto ore, con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento. Alle 10 è prevista un’assemblea dei lavoratori, seguita da una conferenza stampa.

Al centro della protesta la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda, specializzata in tecnologie medicali, che riguarda 46 dipendenti a tempo indeterminato. A questi si aggiungono 25 lavoratori in somministrazione i cui contratti non saranno rinnovati. «Il profitto non può cancellare il lavoro e la dignità», denunciano le organizzazioni sindacali, che definiscono le scelte aziendali «irresponsabili» e parlano di «una vera e propria predazione industriale».

I sindacati temono le conseguenze occupazionali e produttive per il territorio e invitano cittadini, associazioni e realtà locali a sostenere la mobilitazione. «Non possiamo permettere che ciniche logiche di bilancio cancellino un secolo di storia, professionalità e sacrifici», sottolineano nel loro appello.

31102026